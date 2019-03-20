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Происшествия

В Барнауле 28 человек тушили полыхающие дома

В барнаульском поселке Восточном утром 20 марта горели два дома. С огнем боролись 28 пожарных, использовали 8 единиц техники, сообщили altapress.ru в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Пожар в Барнауле 20 марта.
Пожар в Барнауле 20 марта.
Сергей в vk.com/incident22

О возгорании двух частных домов на улице Степной спасателям сообщили в 5:58. Площадь пожара составила 160 квадратных метров, его полностью потушили в 6:38. Из горящего дома вынесли два газовых баллона, пострадавших и погибших нет.

В результате один дом пострадал серьезно, у другого огонь повредил крышу. Предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Напомним, в Барнауле в ночь с 18 на 19 марта произошел пожар в частном доме на улице Чернышевского. В результате этого происшествия погибли два человека.

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