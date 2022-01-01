В Барнауле два человека погибли при пожаре 1 января

В Барнауле днем 1 января два человека погибли в частном доме во время пожара, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар произошел в поселке Борзовая заимка на улице Радужная.

«Возгорание произошло в частном жилом доме площадью примерно 100 кв. метров. На пожаре обнаружены тела двух погибших людей», — рассказали в ведомстве.

На месте происшествия работают подразделения алтайского МЧС. Эксперты устанавливают причину произошедшего.

Ночью 1 января три человека погибли при пожаре в алтайском поселке Соусканиха.

В МЧС отметили, что за новогодние сутки в Алтайском крае ликвидировали 25 пожаров, 19 из них — в жилом секторе, в Барнауле ликвидировали 7 пожаров.