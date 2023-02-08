8 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Барнауле два нежилых здания горели на Потоке

В Барнауле два нежилых здания горели на Потоке вечером 7 февраля, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар в Барнауле.
Пожар в Барнауле.
ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пламя вспыхнуло в доме 1953 года постройки на ул. Тимуровской. Пожар охватил деревянные конструкции. Его тушили более 40 человек и 11 единиц техники. Возгорание ликвидировали на площади примерно 120 кв. м.

Кроме того, загорелась заброшенная трехэтажка 1954 года постройки на ул. Смирнова. Ее тушили более 50 человек и 13 единиц техники. Площадь пожара — около 500 кв. м.

Никто не пострадал. Предполагаемая причина происшествий — неосторожное обращение с огнем.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость