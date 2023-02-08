В Барнауле два нежилых здания горели на Потоке

Пламя вспыхнуло в доме 1953 года постройки на ул. Тимуровской. Пожар охватил деревянные конструкции. Его тушили более 40 человек и 11 единиц техники. Возгорание ликвидировали на площади примерно 120 кв. м.
Кроме того, загорелась заброшенная трехэтажка 1954 года постройки на ул. Смирнова. Ее тушили более 50 человек и 13 единиц техники. Площадь пожара — около 500 кв. м.
Никто не пострадал. Предполагаемая причина происшествий — неосторожное обращение с огнем.
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