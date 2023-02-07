После ДТП соляная кислота разлилась в сибирской тайге

Авария случилась в Красноярском крае.
Водитель IVECO съехал в кювет. В это время оборвалось крепление, которое держало 10 бочек с соляной кислотой. Одна из них опрокинулась, содержимое вылилось.
По словам водителя, он пытался избежать столкновения с вахтовым автобусом. Были ли в автобусе пассажиры — не сообщается.
Сотрудники экспертной лаборатории взяли пробы на исследование. Ведется разбирательство.
Ранее утечка опасного химвещества — соляной кислоты -произошла в Сибири. Вагон с контейнером отцепили и отправлен на специализированный путь.
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