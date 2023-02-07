7 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

После ДТП соляная кислота разлилась в сибирской тайге

Полицейские выясняет обстоятельства ДТП с грузовиком, перевозившем соляную кислоту, сообщает «Интерфакс».

Бочки с соляной кислотой.
Бочки с соляной кислотой.
24.мвд.рф

Авария случилась в Красноярском крае.

Водитель IVECO съехал в кювет. В это время оборвалось крепление, которое держало 10 бочек с соляной кислотой. Одна из них опрокинулась, содержимое вылилось.

По словам водителя, он пытался избежать столкновения с вахтовым автобусом. Были ли в автобусе пассажиры — не сообщается.

Сотрудники экспертной лаборатории взяли пробы на исследование. Ведется разбирательство.

Ранее утечка опасного химвещества — соляной кислоты -произошла в Сибири. Вагон с контейнером отцепили и отправлен на специализированный путь.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость