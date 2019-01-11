В Барнауле двух подростков будут судить за закладки с наркотиками

По данным следствия, в сентябре 2018 года двое учащихся одного из техникумов Барнаула переписывались с неизвестным через мессенджер. За деньги они согласились на сбыт наркотиков в крупном размере.
Подростки должны были раскладывать тайники-закладки с наркотическими средствами в разных районах города, а затем сообщать об этом заказчику. Стоимость одной закладки составляла 150 рублей. В начале октября 2018 года деятельность подростков приселки полицейские.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.
Напомним, ранее в Барнауле 16-летнего парня осудили за закладки с наркотиками. Старшеклассника отправят в колонию на 3 года.