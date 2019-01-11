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В Барнауле двух подростков будут судить за закладки с наркотиками

В Алтайском крае двух 16-летних подростков обвиняют в покушение на сбыт наркотиков. Правоохранители завершили расследование уголовного дела, пишет СУ СКР по региону.

Подростки бегут
Подростки бегут
Анна Зайкова, altapress.ru

По данным следствия, в сентябре 2018 года двое учащихся одного из техникумов Барнаула переписывались с неизвестным через мессенджер. За деньги они согласились на сбыт наркотиков в крупном размере.

Подростки должны были раскладывать тайники-закладки с наркотическими средствами в разных районах города, а затем сообщать об этом заказчику. Стоимость одной закладки составляла 150 рублей. В начале октября 2018 года деятельность подростков приселки полицейские.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Напомним, ранее в Барнауле 16-летнего парня осудили за закладки с наркотиками. Старшеклассника отправят в колонию на 3 года.

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