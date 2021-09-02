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Происшествия

В Барнауле эвакуировали многоэтажку из-за горящего открытым пламенем телевизора

2 сентября в одном из домов по Змеиногорскому тракту в Барнауле произошел пожаре. Из задымленной многоэтажки спасли четверых человек, двое из них дети. Всего эвакуировали пятнадцать человек, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар в многоэтажке в Барнауле.
Пожар в многоэтажке в Барнауле.
пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожарным сообщили о возгорании в 11:43 и через пять минут спасатели были на месте. Из окна на втором этаже шел дым, было сильное задымление в подъезде.

В квартире горел телевизор и плавились колонки. Звено газодымозащитной службы вывело по лестничным маршам 15 человек. Еще четверых спасли, используя защитные маски. На улице ждала автолестница для эвакуации, но она не понадобилась.

Пожар в многоэтажке в Барнауле.
Пожар в многоэтажке в Барнауле.
пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В итоге площадь пожара составила всего квадратный метр. К тушению пожара привлекли 11 единиц техники и 46 человек личного состава.

«Обесточив и зайдя в квартиру, мы обнаружили, что открытым пламенем в одной из комнат горит телевизор и домашний кинотеатр. Мы незамедлительно приступили к тушению возгорания и спасению людей из расположенных выше квартир. Хозяев в квартире не было, они ждали нас у подъезда», — рассказал прибывший первым к месту пожара начальник караула пожарно-спасательной части № 9 Алексей Скрябин.

Предварительной причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

Ранее в Барнауле среди ночи загорелась 9-этажка на ул. Весенняя. Спасатели вывели из опасной зоны 83 человека.

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