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Происшествия

В Барнауле эвакуировали школу

29 сентября в Барнауле к школе № 56 по ул. Маяковского стянулись пожарные расчеты. Более двух сотен детей эвакуировали из здания.

Пожарная машина.
Пожарная машина.
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Спасатели подразделения краевого центра выехали по сигналу о срабатывании пожарной сигнализации в спортивном зале.

«По прибытию первого подразделения выяснилось, что произошло короткое замыкание электроплафона без последующего горения», — сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Администрация школы сама эвакуировала людей (230 человек, из них 210 детей).

Пожарные проводят проверку помещений. Пострадавших нет.

А ранее в школе № 41 Бийска шестиклассница случайно распылила перцовый баллончик. Из-за инцидента пришлось эвакуировать два класса и проветривать помещения.

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