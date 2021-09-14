Два класса эвакуировали из алтайской школы из-за перцового баллончика

В школе № 41 Бийска шестиклассница случайно распылила баллончик, пишет « Бийский рабочий ». Из-за инцидента пришлось эвакуировать два класса и проветривать помещения.

Средство не попало на школьников, медицинская помощь никому не потребовалась, но родители учеников подняли панику в социальных сетях.

Главная претензия — замалчивание ЧП. О случившемся школьники рассказали, вернувшись домой. Некоторые родители считают, что администрация школы обязана была проинформировать родных об инциденте.

Педсостав действовал по инструкции, в которую входят действия по сохранению жизни и здоровья детей, но не уведомление родителей, пояснили в школе.

Там сейчас работают представители следственного комитета и выясняют все обстоятельства произошедшего. Педагоги проводят беседы с классами, а также внеплановый инструктаж по технике безопасности.

Ранее родители одного из учеников Бийского лицея отправили его на линейку 1 сентября несмотря на плохое самочувствие. В итоге весь класс в первый же день отправился на дистанционное обучение и двухнедельный карантин.