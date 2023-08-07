В Барнауле фанат спрыгнул со сцены в толпу, но приземлился на бетон

Люди расступилась, когда мужчина прыгнул со сцены в толпу, сообщает "МК на Алтае" .

Инцидент произошел в Барнауле 6 августа в клубе "Опера" во время концерта памяти лидера группы "Король и Шут" Михаила Горшенева.

Фанат пробрался на сцену и прыгнул в толпу уже под конец концерта. Барнаульцы такого не ожидали и разбежались. Мужчина приземлился прямо на бетонный пол. В это время выступала группа "Борода Бабая".

Фанат с трудом поднялся и пошел к выходу, держась за лицо. Очевидцы сообщили, что у него шла кровь.

Неравнодушные посетители и охранники среагировали и подбежали к пострадавшему, его увели из зала.

Музыканты "Бороды Бабая" остановили выступление и обратились к собравшимся. Зрителей призвали не выбегать на сцену и не прыгать в толпу. А уж если такое и случилось, то зрителям не нужно разбегаться.

После происшествия концерт продолжился.

Ранее группа "Слот" отказалась выступать на "Ветре Сибири".