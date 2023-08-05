Группы отказываются выступать на печально известном рок-фестивале "Ветер Сибири"

Стало известно, что еще одна группа не будет выступать на грядущем фестивале рок-музыки "Ветер Сибири" в Новосибирске.

Так, группа "Слот" обосновала свой отказ неудобной логистикой.

"Мы не сможем выступить на фестивале «Ветер Сибири» из-за логистических проблем", - написали представители музыкантов во "ВКонтакте".

Как следует из афиши на официальном сайте "Слот", в первый день "Ветра Сибири" группа будет выступать 11 августа на фестивале "Форт Новорок" в Краснодаре.

"Ветер Сибири" продлится с 11 по 13 августа. В теории, коллектив мог бы успеть выступить в последний день, но участники не стали переутомлять себя перелетами.

Расписание выступлений "Слот". Афиша группы

Возможно, группа изначально не была уверена, что "Ветер Сибири" все-таки состоится и согласилась на участие в краснодарском фестивале.

Дело в том, что «Ветер Сибири» должен был пройти на территории заброшенного Бийского аэропорта в прошлом году, но его внезапно отменили в последний момент. По словам директора фестиваля Евгения Анциферова - из-за «ковидных» ограничений.

Директор заявлял altapress.ru, что деньги за фестиваль и доп. услуги покупателям возмещали, однако признал, что 90% купивших билеты так и не добились возврата.

Множество людей, купивших билеты и запланировавших отпуска, бурно возмущались отменой фестиваля. Некоторые высказались, что фестиваль изначально представлял собой одну большую аферу и даже не планировался к реальному проведению - ведь перед отменой не было построено никакой инфраструктуры.

Карта фестиваля "Ветер Сибири" Ветер Сибири

"Слот" не первые, чье выступление отменилось на "Ветре Сибири". Ранее организаторам пришлось вычеркнуть приезд "Сплин" из-за поддержки лидером коллектива уехавших из России артистов.

Объединение "Три дня дождя" изменило свое расписание туров из-за болезни солиста и тоже не приедет на фестиваль. А также группа "Звери" не смогла подстроить свой график под новые даты мероприятия.

"Ветер Сибири" начнется уже через шесть дней - на этот раз будто бы точно. По крайней мере, в Новосибирске почти закончили набор волонтеров, а на площадке фестиваля - аэродроме "Мочище" - монтируют ограждения, трибуны и обещают вскоре приступить к постройке сцены.

Монтаж трибун и ограждений для фестиваля "Ветер Сибири". festivali_v_novosibirske Монтаж трибун и ограждений для фестиваля "Ветер Сибири". festivali_v_novosibirske

Такие поздние работы были запланированы изначально из-за особенностей площадки - там 30 июля проводили традиционное авиашоу, и конструкции бы помешали. Впрочем, работы идут уже пять дней - с 1 августа, но сделано не так много.

Тем не менее, еще две недели назад многие сомневались, что фестиваль вообще состоится, боясь очередной отмены. Возможных гостей фестиваля смущал график трансфера, неготовность к неожиданным погодным условиям, еда, проживание и неточный список хэдлайнеров. Подробнее о сомнениях гостей рок-фестиваля мы рассказывали в нашем материале.

Однако 18 июля речь шла о 12 тыс. проданных билетов. Всего организаторы ожидают не менее 15 тыс. гостей. Только 30-35% билетов купили в Новосибирской области, остальное - другие регионы Сибири и России.

Если фестиваль все-таки состоится, он станет крупнейшим мероприятием за всю историю рок-музыки за Уралом.