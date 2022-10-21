21 октября
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Происшествия

В Барнауле гендиректор «ЭКО-комплекса» Виктор Карл обжаловал арест

Виктора Карла обвиняют в хищении путем растраты. Свой приговор он решил обжаловать, сообщает «Банкфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Виктор Карл (справа).
Виктор Карл (справа).
Реготделение ОНФ.

Инсайдеры сообщают, что Виктору Карлу продлили арест до 6 декабря. Но эту информацию пока не подтвердили.

В картотеку суда уже добавили, что гендиректор «ЭКО-комплекса» обжаловал решение о мере пресечения. Жалобу приняли к рассмотрению.

О том, что Карла задержали, стало известно 12 октября.

По данным следствия, Карл в 2019 — 2022 годах без оформления гражданско-правовых сделок предоставил обществу с ограниченной ответственностью из соседнего региона возможность осуществлять на территории полигона твердых бытовых отходов обработку и вывоз вторичного сырья.

Правоохранители опубликовали видео с задержания Карла.

Своими действиями он причинил имущественный ущерб муниципальному акционерному обществу на сумму более семи млн рублей.

Что такое «ЭКО-комплекс»

«Эко-комплекс» — первый региональный оператор в Барнаульской «мусорной» зоне. Кроме того, это оператор барнаульского полигона ТКО.

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