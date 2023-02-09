В Барнауле голый мужчина бегал по подъезду и пугал соседей

Нарушитель спокойствия настойчиво пытался попасть в квартиру. Жильцы предполагают, что он был пьян.
Хозяйка одной из квартир открыла дверь и посоветовала ему уходить.
Мужчина не сдавался и на протяжении нескольких секунд бил в закрывшуюся дверь коленом.
Женщина не выдержала, вышла из квартиры и оттолкнула его, пригрозив вызвать полицию. Заснявшая конфликт соседка сообщила, что правоохранителей уже вызвали.
На видео, которое опубликовали В КУРСЕ 22, заметно, как соседке пришлось прятаться в квартире. Голый мужчина переключил внимание на соседнюю с ней дверь и оказался совсем рядом.