В Барнауле голый мужчина бегал по подъезду и пугал соседей

Голый мужчина бегал по подъезду в Октябрьском районе, на Потоке, и стучал в двери соседей, сообщает Telegram-канал В КУРСЕ 22 .

Нарушитель спокойствия настойчиво пытался попасть в квартиру. Жильцы предполагают, что он был пьян.

Хозяйка одной из квартир открыла дверь и посоветовала ему уходить.

Мужчина не сдавался и на протяжении нескольких секунд бил в закрывшуюся дверь коленом.

Женщина не выдержала, вышла из квартиры и оттолкнула его, пригрозив вызвать полицию. Заснявшая конфликт соседка сообщила, что правоохранителей уже вызвали.

На видео, которое опубликовали В КУРСЕ 22, заметно, как соседке пришлось прятаться в квартире. Голый мужчина переключил внимание на соседнюю с ней дверь и оказался совсем рядом.

Ранее бийчанка сдала технику со съемной квартиры в ломбард.