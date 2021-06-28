В Барнауле грузовик с матами протаранил трамвай и выбил стекло

ДТП с участием грузовика и трамвая произошло на пересечении улиц Антона Петрова и Попова.
В результате инцидента встало движение в сторону станции «Докучаево». О пострадавших не сообщают.
«У трамвая выбито лобовое стекло», — рассказал очевидец.
Судя по фото с места ДТП, грузовик перевозил матрасы и спортивные маты.
«Ну, матов там наверняка было значительно больше, чем в кузове», — отметили в комментариях к записи.
Ранее в Барнауле грузовик протаранил дорогой автомобиль BMW X6, который находился на тест-драйве.