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Происшествия

В Барнауле грузовик с матами протаранил трамвай и выбил стекло

Большая пробка образовалась в Барнауле после столкновения трамвая и грузовика, перевозящего матрасы и спортивные маты, рассказали в интернет-сообществе «Барнаул 22».

ДТП с участием трамвая и грузовика. Барнаул.
ДТП с участием трамвая и грузовика. Барнаул.
vk.com/barneos22.

ДТП с участием грузовика и трамвая произошло на пересечении улиц Антона Петрова и Попова.

В результате инцидента встало движение в сторону станции «Докучаево». О пострадавших не сообщают.

«У трамвая выбито лобовое стекло», — рассказал очевидец.

Судя по фото с места ДТП, грузовик перевозил матрасы и спортивные маты.

«Ну, матов там наверняка было значительно больше, чем в кузове», — отметили в комментариях к записи.

Ранее в Барнауле грузовик протаранил дорогой автомобиль BMW X6, который находился на тест-драйве.

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