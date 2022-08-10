В Барнауле грузовиками увозят песок с пляжа в неизвестном направлении

Речь идет о городском пляже недалеко от Правобережного тракта, 18а/2.
«Там часто бывают отдыхающие и волонтеры, которые очистили его для купания. В этом году оттуда стали вывозить песок — уже нет половины пляжа. Законно ли это? И кому принадлежит это место?» — рассказал взволнованный читатель.
По его словам, зачастую техника вывозит песок, когда на пляже никого нет. Как только появляются люди, грузовики уезжают.
Техника вывозит песок с пляжа.
Предоставлено altapress.ru.
Техника вывозит песок с пляжа.
Предоставлено altapress.ru.
Ранее мы показывали и рассказывали, где барнаульцы могут позагорать.