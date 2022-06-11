11 июня
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Жизнь

Где барнаульцам можно легально позагорать? Список пляжей

В Барнауле на выходных установится жаркая летняя погода. Любителям пляжного отдыха повезло — официально открыты и работают несколько площадок.

Бассейн в парке "Арлекино".
Бассейн в парке "Арлекино".
vk.com/arlekinoaqua
  • городской пляж на острове Помазкин (Правобережный тракт, 10).
  • пляж «Водный мир» (Правобережный тракт, 39),
  • три открытых бассейна «Планета „Q“» (Борзовая Заимка, ул. Байкальская, 47),
  • парк-отель «Чайка» (п.Борзовая Заимка, ул. Пионерская Долина, 4),
  • парк-отель «Лесные дали» (ул.Широкая просека, 17),
  • кемпинг-парк на озере Пионерское (300 м от шоссе Ленточный бор, 24),
  • пляж в парке «Арлекино» (​Георгия Исакова, 149а).

12 июня в 17:00 состоится открытие пляжа «Эйлат» на озере Варежка на Южном (ул.Зоотехническая, 29в).

Озеро Варежка.
Озеро Варежка.
Дмитрий Лямзин

Всего поступило 61 заявление от собственников пляжей из 4 городов и 20 районов края о готовности функционирования в летний сезон 2022 года, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

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