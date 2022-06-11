Где барнаульцам можно легально позагорать? Список пляжей

В Барнауле на выходных установится жаркая летняя погода. Любителям пляжного отдыха повезло — официально открыты и работают несколько площадок.

городской пляж на острове Помазкин ( Правобережный тракт , 10).

Правобережный тракт 10). пляж «Водный мир» ( Правобережный тракт , 39),

Правобережный тракт 39), три открытых бассейна «Планета „Q“» ( Борзовая Заимка , ул. Байкальская , 47),

Борзовая Заимка ул. Байкальская 47), парк-отель «Чайка» ( п.Борзовая Заимка , ул. Пионерская Долина , 4),

п.Борзовая Заимка ул. Пионерская Долина 4), парк-отель «Лесные дали» ( ул.Широкая просека , 17),

ул.Широкая просека 17), кемпинг-парк на озере Пионерское ( 300 м от шоссе Ленточный бор , 24),

300 м от шоссе Ленточный бор 24), пляж в парке «Арлекино» ( ​Георгия Исакова , 149а).

12 июня в 17:00 состоится открытие пляжа «Эйлат» на озере Варежка на Южном (ул.Зоотехническая, 29в).

Озеро Варежка. Дмитрий Лямзин

Всего поступило 61 заявление от собственников пляжей из 4 городов и 20 районов края о готовности функционирования в летний сезон 2022 года, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.