Где барнаульцам можно легально позагорать? Список пляжей

- городской пляж на острове Помазкин (Правобережный тракт, 10).
- пляж «Водный мир» (Правобережный тракт, 39),
- три открытых бассейна «Планета „Q“» (Борзовая Заимка, ул. Байкальская, 47),
- парк-отель «Чайка» (п.Борзовая Заимка, ул. Пионерская Долина, 4),
- парк-отель «Лесные дали» (ул.Широкая просека, 17),
- кемпинг-парк на озере Пионерское (300 м от шоссе Ленточный бор, 24),
- пляж в парке «Арлекино» (Георгия Исакова, 149а).
12 июня в 17:00 состоится открытие пляжа «Эйлат» на озере Варежка на Южном (ул.Зоотехническая, 29в).
Озеро Варежка.
Дмитрий Лямзин
Всего поступило 61 заявление от собственников пляжей из 4 городов и 20 районов края о готовности функционирования в летний сезон 2022 года, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.