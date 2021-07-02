В Барнауле иномарка на высокой скорости протаранила такси

ДТП в Барнауле 1 июля 2021 года на ул. Бехтерева-Матросова.

Toyota Cresta двигалась по ул. Бехтерева в сторону ул. Матросова. По предположения очевидцев, она ехала на очень высокой скорости — 80−100 километров в час (хотя не все с этой оценкой согласны).

На пересечении этих улиц произошло столкновение автомобилей — иномарка врезалась в такси. По словам очевидца, водителя такси увезли на «скорой».

Свою оценку инциденту вы можете дать сами — видео, опубликованное одним из подписчиков паблика, размещено ниже.

Подписчики сообщества довольно активно комментируют инцидент. Очевидцы говорят, что водитель такси сумел выбраться из помятой машины, о том, что на этом перекрестке «напрашивается» светофор. А также о том, что погибших в этом ДТП нет — все живы.

Ранее altapress.ru писал, что на углу улиц Матросова и Юрина водитель автомобиля Lada Granta ударил две припаркованные машины и скрылся с места ДТП.