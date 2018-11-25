В Барнауле иномарка съехала с трассы и провалилась в реку

Вечером 24 ноября на шоссе Ленточный бор автомобиль съехал в реку и частично провалился под лед. О происшествии рассказали очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

Как говорят свидетели случившегося, водитель Toyota Vista не справился с управлением и съехал с трассы в Барнаулку. Неизвестно, удались ли вытащить транспортное средство из воды. О пострадавших также ничего не сообщается.

В ответ на нападки в сторону водителя некоторые горожане в комментариях заявили, что дорога в том месте очень скользкая, просто «каток». «Я сам чуть не улетел, там почищено под склон в реку прям», — пишет один из автолюбителей.

Обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются.