Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 февраля -13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Барнауле ищут подозреваемого в ограблении храма

В одном из барнаульских храмов похитили планшет и дневную выручку — 3,5 тысячи рублей, сообщают «Вести. Алтай». По подозрению в грабеже разыскивают 47-летнего мужчину.

Церковь.
Церковь.
СС0

По предварительным данным, у подозреваемого нет постоянного места жительства. В церкви мужчина помогал: выполнял разные работы. Его ориентировки передали всем нарядам полиции.

Если вину мужчины докажут, ему грозит наказание до четырех лет лишения свободы.

Ранее в Барнауле задержали уроженца города Иваново, подозреваемого в краже пожертвований из храмов. Мужчина дважды украл деньги из храма святого Дмитрия Ростовского и Знаменского женского монастыря. Злоумышленник вскрывал ящики для пожертвований.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость