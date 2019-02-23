В Барнауле ищут подозреваемого в ограблении храма

В одном из барнаульских храмов похитили планшет и дневную выручку — 3,5 тысячи рублей, сообщают «Вести. Алтай». По подозрению в грабеже разыскивают 47-летнего мужчину.

По предварительным данным, у подозреваемого нет постоянного места жительства. В церкви мужчина помогал: выполнял разные работы. Его ориентировки передали всем нарядам полиции.

Если вину мужчины докажут, ему грозит наказание до четырех лет лишения свободы.

Ранее в Барнауле задержали уроженца города Иваново, подозреваемого в краже пожертвований из храмов. Мужчина дважды украл деньги из храма святого Дмитрия Ростовского и Знаменского женского монастыря. Злоумышленник вскрывал ящики для пожертвований.