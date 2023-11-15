В Барнауле ищут ВАЗ, который врезался в светофор и уехал

Ночью на ул. 9-й Заводской проезд произошло ДТП: автомобиль ВАЗ-21043 въехал в железнодорожный светофор и скрылся, сообщает краевая Госавтоинспекция.
Сейчас устанавливают личность водителя и ищут свидетелей ДТП.
Госавтоинспекция Алтайского края разыскивает виновника ДТП.
Ночью на ул. 9-й Заводской проезд произошло ДТП: автомобиль ВАЗ-21043 въехал в железнодорожный светофор и скрылся, сообщает краевая Госавтоинспекция.
Сейчас устанавливают личность водителя и ищут свидетелей ДТП.
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