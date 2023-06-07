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Происшествия

В Барнауле из выхлопной трубы автобуса вырвалось пламя

В Барнауле 7 июня заметили автобус, у которого из выхлопной трубы вырывался огонь. Видео опубликовали в паблике «Инцидент Барнаул».

Автобус.
Автобус.
"Инцидент Барнаул"

Автобус маршрута №109 при подъеме в гору к поселку Южный начал извергать пламя.

Водителю пришлось остановиться и остужать транспорт.

Ранее междугородний автобус с 52 пассажирами застрял ночью на алтайской трассе.

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