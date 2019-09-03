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Происшествия

В Барнауле из-за полыхающих сараев едва не сгорели жилые дома

2 сентября в частном секторе на ул. Восточной в Барнауле загорелись сараи и едва не сгорели ближайшие дома. Причиной стала неосторожность при обращении с огнем, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Барнаульские пожарные.
Барнаульские пожарные.
ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Когда пожарные прибыли на место ЧП, постройки уже горели открытым огнем. У пожарных возникли сложности из-за того, что сообщение о пожаре поступило не сразу, а проезд был затруднен. Огонь распространялся очень быстро.

Общая площадь на момент локализации составила 200 кв. м. Спустя час спасатели полностью ликвидировали последствия пожара.

«В крае практически ежедневно регистрируются пожары, произошедшие из-за неосторожного обращения с огнем, на которых получают травмы и гибнут люди, уничтожается годами нажитое имущество. Не будьте беспечны! Помните: любая неосторожность при обращении с огнём может стать причиной непоправимой трагедии», — предупредили в экстренном ведомстве.

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