В Барнауле из-за полыхающих сараев едва не сгорели жилые дома

2 сентября в частном секторе на ул. Восточной в Барнауле загорелись сараи и едва не сгорели ближайшие дома. Причиной стала неосторожность при обращении с огнем, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Когда пожарные прибыли на место ЧП, постройки уже горели открытым огнем. У пожарных возникли сложности из-за того, что сообщение о пожаре поступило не сразу, а проезд был затруднен. Огонь распространялся очень быстро.

Общая площадь на момент локализации составила 200 кв. м. Спустя час спасатели полностью ликвидировали последствия пожара.