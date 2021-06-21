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Происшествия

В Барнауле избили «пьяного» водителя Land Cruiser, сбившего бабушку на переходе

Жители барнаульского поселка Кирова учинили самосуд над водителем внедорожника, сбившего пожилую женщину, рассказали в интернет-сообществе «Барнаул 22».

Водителя Land Cruiser побили после наезда на бабушку. Барнаул.
Водителя Land Cruiser побили после наезда на бабушку. Барнаул.
кадр из видео.

ДТП произошло на улице Кутузова — возле магазина «Ярче».

«На пешеходном переходе сбили бабушку. Была жива. Виновник ДТП на Land Cruiser был, предположительно, пьян. Местные потом еще и побили этого водителя. Приехала реанимация и три экипажа полиции», — рассказали очевидцы.

В комментариях к записи отметили, что водитель уехал с места ДТП и пришлось его ловить. Видимо, поэтому и побили.

На видео, которое снял житель дома напротив, толпа кричит и оскорбляет мужчину — водителя, судя по всему.

Toyota Land Cruiser 200
Toyota Land Cruiser 200
www.kolesa.ru

В барнаульской ГИБДД уточнили, что 72-летнюю женщину сбили на нерегулируемом пешеходном переходе.

«На улице Кутузова в районе дома № 45 водитель 1969 года рождения, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser 200, при движении допустил наезд на пешехода, женщину 1949 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — рассказали в полиции.

Женщину госпитализировали в горбольницу № 1. Также отметили, что водитель был пьян.

Ранее в Барнауле «Нива» с мертвым водителем за рулем выехала на встречку и врезалась в Lexus.

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