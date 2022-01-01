В Барнауле извращенец в маске 1 января напал на женщину, достал и убежал

В Барнауле рано утром 1 января неизвестный мужчина напал на женщину в безлюдном месте, сообщает « Инцидент Барнаул ».

Нападение произошло примерно в 7:00 утра на пустыре между торговым центром «Европа» и зданием алтайского МЧС.

«Неизвестный парень совершил действие сексуального характера. По словам пострадавшей, он достал свой половой орган», — говорится в сообщении.

После неудачной попытки молодой человек убежал в сторону улицы Взлетной.

Подозреваемому на вид примерно 23 года, рост 170 см, среднего телосложения, лицо светлое.

Мужчина был одет в черную куртку, черные спортивные штаны и черные ботинки. На лице была маска.

Ранее другая жительница Барнаула столкнулась в подъезде с эксгибиционистом, распускающим руки.