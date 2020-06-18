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Происшествия

В Барнауле колесо от «ГАЗели» отлетело в голову пешеходу

На Павловском тракте в Барнауле от «ГАЗели» отвалилось колесо и прилетело в голову женщине. Родные пострадавшей просят откликнуться проезжавших мимо водителей, на видеорегистраторы которых мог попасть момент ЧП.

От "ГАЗели" в Барнауле отвалилось колесо.
От "ГАЗели" в Барнауле отвалилось колесо.
Barnaul22

Инцидент произошел 17 июня около 20 часов в районе бывшей «Аксиомы».

Женщина в результате ЧП получила травмы, сотрясение мозга и была госпитализирована, сообщила ее родственница в группе Barnaul22.

«К сожалению, с ближайших камер на зданиях сложно что-то разглядеть, так как мешают деревья», — указано в сообщении.

Отмечается, что в происшествии разбираются правоохранители.

Ранее жительница Барнаула попросила помощи в поисках очевидцев ДТП, в котором пострадала ее бабушка. Колесо оторвалось от Toyota Land Cruiser и также прилетело в пешехода.

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