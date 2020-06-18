В Барнауле колесо от «ГАЗели» отлетело в голову пешеходу

Инцидент произошел 17 июня около 20 часов в районе бывшей «Аксиомы».
Женщина в результате ЧП получила травмы, сотрясение мозга и была госпитализирована, сообщила ее родственница в группе Barnaul22.
«К сожалению, с ближайших камер на зданиях сложно что-то разглядеть, так как мешают деревья», — указано в сообщении.
Отмечается, что в происшествии разбираются правоохранители.
Ранее жительница Барнаула попросила помощи в поисках очевидцев ДТП, в котором пострадала ее бабушка. Колесо оторвалось от Toyota Land Cruiser и также прилетело в пешехода.