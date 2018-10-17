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В Барнауле кондуктор жестко вытолкнула инвалида из автобуса

Следком начал проверку информации об инвалиде, которого кондуктор вытолкнула из автобуса, мужчина получил травмы, упав лицом на асфальт, сообщает сайт ведомства .

Барнаульские кондукторы.
Барнаульские кондукторы.
Михаил Хаустов

В СМИ и соцсетях прошла информация об инциденте в барнаульском автобусе № 109. 16 октября около 15:36 кондуктор автобуса № 109 при выходе пассажира из транспортного средства на остановке «ЦУМ» применила к инвалиду физическую силу, в результате чего мужчина упал на асфальт.

Мужчина был с признаками синдрома Дауна. Когда подъезжали к ЦУМу, он подошел к передней двери и начал по ней стучать. Кондуктор грубо закричала: «Постучи еще по башке себе!» Затем сказала водителю открыть переднюю дверь. Когда дверь открылась, кондуктор буквально выпихнула его из салона автобуса. Мужчина упал лицом вниз. Когда он встал, у него лилась ручьем кровь. Возможно, он получил перелом носа, пишет «Комсомольская правда».

Следствие обращается к гражданам, ставшим очевидцами произошедшего, с просьбой о предоставлении информации, которая позволит объективно оценить все обстоятельства инцидента, позвонив по телефонам следственного управления: 29−80−02, 63−03−57, 63−55−19.

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