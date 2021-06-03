В Барнауле бодливая корова рогами выбросила на дорогу ребенка

В барнаульском микрорайоне Затон корова подняла пятилетнюю девочку на рога и выкинула на проезжую часть, пишет «КП — Барнаул».

ЧП случилось 2 июня. Девочка шла с мамой из детсада. Коровы стояли на дороге и на пешеходном тротуаре. Одна из них неожиданно кинулась к ребенку, боднула и отбросила на проезжую часть. Автомобили успели притормозить.

На место вызвали скорую и полицию. У девочки зафиксировали ушиб левой стопы и ссадины от коровьего рога на животе.

В 2020 году, по словам отца девочки, пасущиеся как попало коровы свалили заборы у некоторых жителей Затона и поели посадки в огородах.

Ранее в Тогульском районе на маленькую девочку во время прогулки напала корова. Семье удалось добиться компенсации морального вреда.