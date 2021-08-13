В Барнауле 22-летний наркоман ограбил старушку, которая шла в аптеку с 550 рублями

72-летняя пенсионерка обратилась в полицию после того, как у нее украли сумку. Правоохранители уже нашли подозреваемого, сообщили в краевом главке МВД.

Женщина рассказала, что шла из дома в аптеку мимо многоквартирного дома, как вдруг ей навстречу выбежал парень, который выхватил сумку из рук и скрылся.

В сумке были 550 рублей, сотовый телефон, паспорт, пенсионное и ключи.

Полицейский поймали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за незаконное приобретение, хранение наркотических средств житель Барнаула.

Похищенную сумку вместе с документами полицейские изъяли, а деньги он уже успел потратить «на собственные нужды».

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».

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