В Барнауле 12-летний велосипедист пострадал под колесами внедорожника

За рулем была женщина 1985 года рождения, рассказали в городской Госавтоинспекции. Она сбила подростка при повороте направо по зеленому сигналу светофора.
На место незамедлительно приехал экипаж ГИБДД.
ДТП с велосипедистом на ул. Ускова.
«Инцидент Барнаул»
Мальчику оказали медицинскую помощь в Краевой детской больнице. Госпитализизация ему не потребовалась.
Ранее суд Центрального района Барнаула принял решение заключить на два месяца под стражу подозреваемого в смертельном ДТП на пр. Космонавтов.