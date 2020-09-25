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Происшествия

В Барнауле 12-летний велосипедист пострадал под колесами внедорожника

25 сентября в Барнауле на ул. Ускова у дома № 23 автомобиль Toyota RAV4 сбил 12-летнего мальчика, который ехал по пешеходному переходу на велосипеде.

ДТП с велосипедистом на ул. Ускова.
ДТП с велосипедистом на ул. Ускова.
"Инцидент Барнаул"

За рулем была женщина 1985 года рождения, рассказали в городской Госавтоинспекции. Она сбила подростка при повороте направо по зеленому сигналу светофора.

На место незамедлительно приехал экипаж ГИБДД.

ДТП с велосипедистом на ул. Ускова.
ДТП с велосипедистом на ул. Ускова.
«Инцидент Барнаул»

Мальчику оказали медицинскую помощь в Краевой детской больнице. Госпитализизация ему не потребовалась.

Ранее суд Центрального района Барнаула принял решение заключить на два месяца под стражу подозреваемого в смертельном ДТП на пр. Космонавтов.

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