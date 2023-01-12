12 января
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Происшествия

В Барнауле 15-летняя девочка скончалась после вечеринки с подростками

15-летняя девочка умерла после вечеринки в одной из квартир в Барнауле. Следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю.

Дым. Курение. Вейп.
Дым. Курение. Вейп.
СС0.

Трагедия произошла месяц назад. Подробности в соцсетях рассказала мать девочки.

По ее словам, дочь отпросилась переночевать у подруги. Ее отпустили, однако оказалось, что девочка пошла к парню своей подруги. Об этом женщина узнала уже после.

«Утром дочери стало плохо, она зашла в туалет и уже не вышла. Дети не сразу заметили ее отсутствие, потом не могли открыть дверь, вызвали МЧС, но было поздно», — рассказывает мать погибшей.

Когда приехала скорая, им оставалось только констатировать смерть девочки.

Также женщина рассказала, что эта квартира уже давно «находится на карандаше у полиции».

Врачи говорят, что ребенок скончался от инсульта. Мать отказывается верить. Следователи проводят проверки, чтобы узнать точную причину смерти.

Источник паблика «В курсе 22» сообщает, что на вечеринке было девять человек. Подростки пили пиво и курили вейпы. Утром у девочки заболела голова. Дальше история известна.

Ранее учительница отобрала сигарету у школьницы, а та облила ее водой.

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