Бессмысленная месть: в Барнауле мужчина похитил и убил тещу

В Барнауле расследуют дело о похищении и убийстве женщины. Житель Новокузнецка жестоко расправился со своей бывшей тещей. Дочь погибшей уверена, что мужчина совершил это, чтобы отомстить ей за развод.

11 октября жительница Барнаула Екатерина Глотова разместила на своей странице «ВКонтакте» просьбу о помощи. Женщина писала, что ее маму похитил ее бывший муж Алексей В., а помог ему в этом его отец.

Altapress.ru связался с Екатериной, чтобы уточнить информацию о поиске, но выяснилось, что помощь в этом уже не нужна: зять сознался в убийстве тещи. Утром 11 октября его вместе с отцом задержали в Тальменском районе: скорее всего, мужчины хотели скрыться, рассказала горожанка.

Екатерина Глотова,

жительница Барнаула:

Это сделал мой муж, с которым мы в процессе развода, и параллельно судимся за детей. Он живет в Новокузнецке, а я переехала в Барнаул к родителям. Алексей признался следователю, что избил ее в служебной машине его отца и выбросил тело в промзоне. Когда их задержали, то в автомобиле нашли испачканную в крови одежду.

Екатерина считает, что ее экс-супруг вместе с отцом следили за ней и ее мамой с 8 октября. В среду, 10 октября, около 22:00 они специально били машину ее родителей, чтобы выманить их из дома.

Екатерина Глотова,

жительница Барнаула:

Сначала на звук вышел мой папа и выключил сигнализацию. Через полчаса она сработала снова. Родители пошли вместе. Они решили перепарковать машину. Папа уехал, а мама пошла за ним пешком. На углу дома ее уже ждали. Когда мама не вернулась, мы с папой поняли, что ее мог похитить Алексей — я видела в окно, как он ошивается во дворе. Тело нашли почти спустя сутки.

Сейчас следствие разбирается в причинах и деталях преступления. Екатерина считает, что ее мама пострадала из-за их с мужем бракоразводного процесса: «Он всегда винил ее в наших ссорах и в том, что много советов дает. Все, как всегда».