Бессмысленная месть: в Барнауле мужчина похитил и убил тещу

11 октября жительница Барнаула Екатерина Глотова разместила на своей странице «ВКонтакте» просьбу о помощи. Женщина писала, что ее маму похитил ее бывший муж Алексей В., а помог ему в этом его отец.
Altapress.ru связался с Екатериной, чтобы уточнить информацию о поиске, но выяснилось, что помощь в этом уже не нужна: зять сознался в убийстве тещи. Утром 11 октября его вместе с отцом задержали в Тальменском районе: скорее всего, мужчины хотели скрыться, рассказала горожанка.
Екатерина Глотова,
жительница Барнаула:
Это сделал мой муж, с которым мы в процессе развода, и параллельно судимся за детей. Он живет в Новокузнецке, а я переехала в Барнаул к родителям. Алексей признался следователю, что избил ее в служебной машине его отца и выбросил тело в промзоне. Когда их задержали, то в автомобиле нашли испачканную в крови одежду.
Екатерина считает, что ее экс-супруг вместе с отцом следили за ней и ее мамой с 8 октября. В среду, 10 октября, около 22:00 они специально били машину ее родителей, чтобы выманить их из дома.
Екатерина Глотова,
жительница Барнаула:
Сначала на звук вышел мой папа и выключил сигнализацию. Через полчаса она сработала снова. Родители пошли вместе. Они решили перепарковать машину. Папа уехал, а мама пошла за ним пешком. На углу дома ее уже ждали. Когда мама не вернулась, мы с папой поняли, что ее мог похитить Алексей — я видела в окно, как он ошивается во дворе. Тело нашли почти спустя сутки.
Сейчас следствие разбирается в причинах и деталях преступления. Екатерина считает, что ее мама пострадала из-за их с мужем бракоразводного процесса: «Он всегда винил ее в наших ссорах и в том, что много советов дает. Все, как всегда».