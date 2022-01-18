В Барнауле мужчина с ножом приставал к прохожим, пока не получил по лицу

В Барнауле неизвестный мужчина напал поочередно как минимум на двух прохожих, сообщает « Инцидент Барнаул ».

Нападения произошли вечером 17 января на улице Георгия Исакова.

Вначале сообщили, что возле дома № 163а к девушке сзади подошел парень и начал требовать деньги.

«В качестве убедительности своих намерений он представил к ее спине нож. Девушка испугалась и отдала всю наличность — 600 рублей. После получения денег скрылся в сторону улицы Антона Петрова», — рассказали в паблике.

Нападавшему на вид 25−30 лет, рост 170 см, худощавый. Был одет в куртку черного цвета с белой эмблемой на груди и черные брюки, на лице медицинская маска.

После этого сообщили, что примерно в это же время неизвестный напал на мужчину возле дома № 157.

«Парень с ножом требовал деньги у прохожего, но прохожий оказался не из робкого десятка и несколько раз ударил негодяя по лицу, после чего тот убежал», — отметили в паблике.

Приметы совпали. Однако теперь у мужчины должны иметься повреждения на лице.

Ранее в Барнауле арестовали извращенца, который 1 января напал на женщину, достал и убежал.