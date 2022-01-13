В Барнауле арестовали извращенца, который 1 января напал на женщину, достал и убежал

В Алтайском крае мужчину задержали за совершение иных насильственных действий сексуального характера в отношении женщины, сообщает региональный СК.

Напомним, рано утром 1 января мужчина напал на женщину в безлюдном месте в Барнауле.

«Неизвестный парень совершил действие сексуального характера. По словам пострадавшей, он достал свой половой орган и пытался засунуть ей в рот», — рассказали ранее.

После неудачной попытки молодой человек убежал. 13 января стало известно, что барнаульца задержали.

«Предъявлено обвинение 23-летнему жителю Барнаула. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия). Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в СК.

Ранее другая жительница Барнаула столкнулась в подъезде с эксгибиционистом, распускающим руки.