19 июля
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Происшествия

В Барнауле мужчина сломал жене мизинец и получил два года строгого режима

В Барнауле мужчина в ходе семейной ссоры с женой использовал в качестве оружия устройство для изготовления и ремонта обуви. Женщина получила травму мизинца. Об этом сообщили в Прокуратуре Алтайского края.

Тюрьма, заключение.
Тюрьма, заключение.
CC0

Ранее судимый мужчина поссорился с женой. Во время разбирательств ему под руку попалась металлическая сапожная лапа, которой он и сломал палец женщине.

Сначала два удара пришлись на правую ногу потерпевшей, затем в левую руку, на которой пострадал мизинец.

В результате нанесенных ударов у женщины образовался перелом основания фаланги, который причинил средней тяжести вред здоровью.

«Приговором Индустриального районного суда г. Барнаула мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п."з» ч.2 ст.112 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбывания наказания исправительной колонии строгого режима", — сообщили в Прокуратуре.

Ранее в Алтайском крае мужчина убил жену гвоздодером, а после сбросил в выгребную яму.

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