В Барнауле мужчина выпал из окна и разбился насмерть

Инцидент произошел в доме по адресу ул. Волгоградская, 55. В здании 10 этажей.
На месте работают сотрудники полиции, медики и МЧС.
Выясняются обстоятельства случившегося.
23 октября в Барнауле из окна многоэтажки с верхнего этажа выпал человек, сообщили в группе «Инцидент Барнаул» местные жители. Травмы оказались смертельными — мужчина скончался на месте.
Инцидент произошел в доме по адресу ул. Волгоградская, 55. В здании 10 этажей.
На месте работают сотрудники полиции, медики и МЧС.
Выясняются обстоятельства случившегося.
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