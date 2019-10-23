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Происшествия

В Барнауле мужчина выпал из окна и разбился насмерть

23 октября в Барнауле из окна многоэтажки с верхнего этажа выпал человек, сообщили в группе «Инцидент Барнаул» местные жители. Травмы оказались смертельными — мужчина скончался на месте.

ул. Волгоградская, 55.
ул. Волгоградская, 55.
yandex.ru/maps

Инцидент произошел в доме по адресу ул. Волгоградская, 55. В здании 10 этажей.

На месте работают сотрудники полиции, медики и МЧС.

Выясняются обстоятельства случившегося.

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