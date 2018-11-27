Барнаульца на 15 лет отправят в колонию за убийство учительницы в лесу

В Барнауле 34-летнего Александра Никифорова признали виновным в убийстве и разбойном нападении. Напомним , в марте 2017 года он застрелил учительницу в лесу.

Следствие и суд установили, что Никифоров через интернет познакомился с 44-летней преподавателем одной из общеобразовательных школ Барнаула. В марте 2017 года он предложил новой знакомой прогуляться по лесу.

Мужчина заранее подготовил план разбойного нападения и взял с собой пистолет ТТ. В лесном массиве недалеко от города он воспользовался тем, что женщина отвернулась и выстрелил из пистолета ей в спину. Потерпевшая получила смертельное ранение грудной клетки.

Злоумышленник забросал тело ветками, а потом забрал принадлежащие потерпевшей личные вещи, а также банковские карты, которые вскоре обналичил. Сумма ущерба превысила 69 тысяч рублей.

Во время предварительного и судебного следствий обвиняемый вины не признал. Он утверждал, что случайно выстрелил в женщину. Однако следователи собрали достаточно доказательств.

Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.