В Барнауле судят мужчину, который "случайно" застрелил учительницу в лесу

Напомним, 30 марта в бору в Центральном районе Барнаула обнаружили тело 43-летней местной жительницы. В ходе следствия выяснилось, что женщина была педагогом одной из школ Барнаула. Накануне она познакомилась в интернете с 32-летним горожанином и рассказала об этом своей коллеге накануне убийства, 27 марта 2017 года. Женщина говорила, что уже гуляла с этим мужчиной в лесу, и во время прогулки он стрелял из пистолета. Она сообщила, что совсем не боится его, и что "...если меня убьют — то это судьба". В беседе она также отметила, что новый знакомый очень злился на то, что она отказывалась пойти гулять с ним снова.

28 марта погибшая снова отправилась с мужчиной в лес. Около девяти часов вечера она написала бывшему мужу, что едет домой, но не вернулась. На следующий день ее дочь начала обзванивать знакомых и коллег, а 30 марта ее тело, забросанное ветками, обнаружил мужчина, выехавший для проверки ловушек на птиц.

На теле погибшей в области грудной клетки имелось огнестрельное ранение. Мобильного телефона, кошелька, сумочки при ней не было. Как выяснилось позднее, телефон обвиняемый выбросил, ответив на sms-сообщения от лица погибшей, а вот судьба остальных вещей неизвестна.

Подсудимый настаивает на версии, что произошедшее — несчастный случай. По его сведениям, он стрелял не прицельно, а женщина оказалась слишком близко к линии огня. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, а до этого полгода просидел в СИЗО.

Известно, что обвиняемый не имеет постоянного места работы, ранее часто знакомился с женщинами в интернете и заводил отношения. По поводу происхождения оружия сначала говорил, что нашел его, а затем начал утверждать, что получил пистолет от отца.

Родители и дочь погибшей намерены добиться компенсации морального вреда, который оценили в 4,5 млн рублей. Размер иска объясняется тем, что у учительницы остался несовершеннолетний сын, обеспечивать которого его бабушке и дедушке, которые уже вышли на пенсию. Также они ходатайствовали о возвращении дела прокурору, чтобы переквалифицировать обвинение по статье "Убийство", а также возбудить дело по факту кражи личных вещей погибшей и незаконного хранения оружия. Гособвинитель посчитал, что оснований для переквалификации нет, а за незаконное хранение оружия мужчину судить нельзя, поскольку он его добровольно выдал. Дочь погибшей намерена подать апелляцию в краевой суд.