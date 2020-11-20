В Барнауле на Новом мосту собралась километровая пробка из-за ДТП

Автомобили занимают два левых ряда, сообщают очевидцы в соцсетях. На месте работает аварком.
Пострадавших, по данным свидетелей, в столкновении нет.
Ранее в Барнауле водитель Kia Sportage влетел в дом на пересечении ул. Фурманова и Власихинская.
Утром 20 ноября в Барнауле на Новом мосту столкнулись легковушки. Собралась большая пробка в сторону города.
Автомобили занимают два левых ряда, сообщают очевидцы в соцсетях. На месте работает аварком.
Пострадавших, по данным свидетелей, в столкновении нет.
Ранее в Барнауле водитель Kia Sportage влетел в дом на пересечении ул. Фурманова и Власихинская.
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