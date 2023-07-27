В Барнауле на скандальном участке провалился асфальт - в яму угодили женщина и автомобиль

Дыра в асфальте появилась после прорыва трубы, сообщают очевидцы. Сперва в яме застряло колесо "Нивы Шевроле".
После того, как автомобиль спасли, в промытую яму попала местная жительница. Она провалилась в асфальт по грудь.
Выбраться женщине помог проходящий мимо сосед.
Сообщается, что водоканал отключил водоснабжение и приехал на ремонт. Но, как утверждают очевидцы, их автомобиль тоже провалился.
Под асфальтом проложены газовые и электрические коммуникации.
Ранее именно в этом поселке местные жители выступили против прокладки через их территорию водопроводных труб к новым жилым домам.
Горожане опасались, что уже проложенные водопровод, канализация и газовые трубы повредятся в ходе работ. А также обеспокоились целостностью асфальта и соблюдением санитарных норм. Однако прокладка водопровода все равно началась.