1 июня 24°C
﻿
Происшествия

В Барнауле на Змеиногорском тракте произошло жесткое ДТП

На Змеиногорском тракте в районе Сибирской долины произошло жесткое ДТП с пострадавшими, сообщает паблик «Инцидент Барнаул». Как видно на опубликованных кадрах, у легкового автомобиля сильно повреждена передняя часть, эвакуатор частично съехал в кювет.

ДТП на Змеиногорском тракте.
ДТП на Змеиногорском тракте.
ВК "Инцидент Барнаул".

Как рассказали в ОГИБДД Барнаула, произошло столкновение транспортных средств, автомобиля «Тойота Королла», под управлением водителя мужчины 1979 года рождения, автомобиля «Хендай Солярис», под управлением водителя мужчины 1956 года рождения и автомобиля Джак, под управлением водителя мужчины 1975 года рождения.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД Барнаула, информация о пострадавших уточняется.

Очевидцы сообщают о большой пробке на Змеиногорском тракте.

31 мая в Алтайском крае произошло два крупных ДТП. Одна авария случилась на автодороге «Бийск — Мартыново — Ельцовка — граница с Кемеровской областью», погибло пять человек.

Утром того же дня на трассе «Повалиха — Первомайское — Журавлиха — Шатуново» ДТП унесло жизни троих человек.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость