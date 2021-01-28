В Барнауле нашли объявленную в розыск девочку-подростка

Сотрудники уголовного розыска отыскали подростка в Барнауле.
«Как оказалось, разыскиваемая находилась у знакомых земляков, которые учатся и проживают в краевой столице», — сообщили в региональном МВД.
Каких-либо противоправных деяний в отношении нее не было, подчеркивают в полиции.
Путешественницу уже вернули домой к родителям.
Ранее стало известно, что полицейские разыскивают жителя Усть-Пристанского района Алтайского края, который уехал на вахту и пропал без вести. В конце декабря 2020 года его автомобиль нашли на дне Оби, а сам мужчина бесследно исчез.