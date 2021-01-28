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Происшествия

В Барнауле нашли объявленную в розыск девочку-подростка

23 января в Республике Алтай ушла из дома и пропала 17-летняя жительница Онгудайского района. Спустя два дня ее объявили в розыск.

Барнаул зимой. Транспорт. Красноармейский.
Барнаул зимой. Транспорт. Красноармейский.
Анна Зайкова

Сотрудники уголовного розыска отыскали подростка в Барнауле.

«Как оказалось, разыскиваемая находилась у знакомых земляков, которые учатся и проживают в краевой столице», — сообщили в региональном МВД.

Каких-либо противоправных деяний в отношении нее не было, подчеркивают в полиции.

Путешественницу уже вернули домой к родителям.

Ранее стало известно, что полицейские разыскивают жителя Усть-Пристанского района Алтайского края, который уехал на вахту и пропал без вести. В конце декабря 2020 года его автомобиль нашли на дне Оби, а сам мужчина бесследно исчез.

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