В Барнауле насмерть сбили женщину.

Барнаульцы сообщают, что слышали свист тормозов автомобиля и крик женщины. По словам очевидцев, она переходила дорогу вместе с ребенком.
Получить оперативный комментарий о произошедшем altapress.ru не удалось.
На место происшествия работают медики и полицейские. Выясняются обстоятельства аварии.
Обновлено от 19.30:
По данным ГИБДД, за рулем автомобиля Nissan Sunny была женщина 1985 года рождения. В результате ДТП погибла женщина 1956 года рождения и пострадала девочка 2010 года рождения. Она госпитализирована в городскую больницу № 1.