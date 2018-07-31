Читайте нас в соцсетях
1 августа 21°C
Новости
Вся лента
Происшествия
3073

В Барнауле насмерть сбили женщину

Вечером 31 июля в Барнауле на пересечении улиц Глушкова и Германа Титова сбили женщину. Она скончалась на месте происшествия, пишут очевидцы в группе «Барнаул22».

В Барнауле насмерть сбили женщину.
В Барнауле насмерть сбили женщину.
vk.com/barneos22

Барнаульцы сообщают, что слышали свист тормозов автомобиля и крик женщины. По словам очевидцев, она переходила дорогу вместе с ребенком.

Получить оперативный комментарий о произошедшем altapress.ru не удалось.

На место происшествия работают медики и полицейские. Выясняются обстоятельства аварии.

Обновлено от 19.30:

По данным ГИБДД, за рулем автомобиля Nissan Sunny была женщина 1985 года рождения. В результате ДТП погибла женщина 1956 года рождения и пострадала девочка 2010 года рождения. Она госпитализирована в городскую больницу № 1.

В Барнауле насмерть сбили женщину.
В Барнауле насмерть сбили женщину.
vk.com/barneos22
В Барнауле насмерть сбили женщину.
В Барнауле насмерть сбили женщину.
vk.com/barneos22
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA