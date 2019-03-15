В Барнауле неизвестные отравили собаку

Один из пользователь сообщает, что заметил отравленную собаку у своего дома, она еще была жива. Он позвонил ветеринару, но тот не торопился ехать, потому что были и другие вызовы.

Собака столько бы не продержались. Больше часа пытались ее спасти, промывали желудок, но к сожалению не получилось и она умерла, — пишет барнаулец.

Пользователь отмечает, что собака была бродячей, никому не сделала зла и дружила даже с кошками.

Напомним, в ночь на 9 марта ЧП произошло в приюте «Ласка». Неизвестные забросили через забор отравленную ливерную колбасу с раскрошенными таблетками. Семь собак погибли, еще несколько пропали — в приюте предполагают, что пропажа также связана с отравлением, так как собаки находились без привязи, а после отравления они нередко уходят.