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Происшествия

В Барнауле неизвестные отравили собаку

В барнаульском садоводстве «Энергетик» вечером 14 марта неизвестные отравили бродячую собаку, пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

Бездомная собака.
Бездомная собака.
Михаил Хаустов

Один из пользователь сообщает, что заметил отравленную собаку у своего дома, она еще была жива. Он позвонил ветеринару, но тот не торопился ехать, потому что были и другие вызовы.

Собака столько бы не продержались. Больше часа пытались ее спасти, промывали желудок, но к сожалению не получилось и она умерла, — пишет барнаулец.

Пользователь отмечает, что собака была бродячей, никому не сделала зла и дружила даже с кошками.

Напомним, в ночь на 9 марта ЧП произошло в приюте «Ласка». Неизвестные забросили через забор отравленную ливерную колбасу с раскрошенными таблетками. Семь собак погибли, еще несколько пропали — в приюте предполагают, что пропажа также связана с отравлением, так как собаки находились без привязи, а после отравления они нередко уходят.

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