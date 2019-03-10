Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 марта -12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

ЧП в барнаульском приюте «Ласка»: на территорию закинули отраву, погибли животные

О трагедии, которая случилась в барнаульском приюте для бездомных животных «Ласка», рассказали на страничке приюта в соцсетях. Неизвестные забросили через забор отравленную колбасу, несколько собак погибли.

Приют "Ласка".
Приют "Ласка".
priutlaska в Instagram.

В приюте «Ласка» рассказали, что отравленную ливерную колбасу с раскрошенными таблетками забросили через забор в ночь на 9 марта. Результат ужасный: семь собак погибли, еще три пропали.

Из сообщения приюта «Ласка»:

Ребята, это трагедия… Сегодня ночью через забор в приют была закинута отрава… Какие ублюдки это сделали, сейчас выясняет полиция. У соседей везде есть камеры, за забором оставлены следы и раскиданная ливерная колбаса с раскрошенными таблетками… Мы не оставим это так просто, мы приложим все усилия, чтобы посадить ублюдков!

Также теперь встаёт вопрос будущей безопасности. Надо решать вопрос с ограждением и тотальным наблюдением… Будем благодарны за любую помощь. В том числе широкой общественный резонанс, который не даст замять это дело.

Сегодня у нас день траура. Очень тяжело.

Комментариев к этому посту много. Вот один из характерных.

Люди безостановочно гниют изнутри… Гнилая душа, гнилые поступки… Слабому навредить решили, Богами себя возомнили… Мерзкие уродцы. Собачек жалко…

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость