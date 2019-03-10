ЧП в барнаульском приюте «Ласка»: на территорию закинули отраву, погибли животные

В приюте «Ласка» рассказали, что отравленную ливерную колбасу с раскрошенными таблетками забросили через забор в ночь на 9 марта. Результат ужасный: семь собак погибли, еще три пропали.
Из сообщения приюта «Ласка»:
Ребята, это трагедия… Сегодня ночью через забор в приют была закинута отрава… Какие ублюдки это сделали, сейчас выясняет полиция. У соседей везде есть камеры, за забором оставлены следы и раскиданная ливерная колбаса с раскрошенными таблетками… Мы не оставим это так просто, мы приложим все усилия, чтобы посадить ублюдков!
Также теперь встаёт вопрос будущей безопасности. Надо решать вопрос с ограждением и тотальным наблюдением… Будем благодарны за любую помощь. В том числе широкой общественный резонанс, который не даст замять это дело.
Сегодня у нас день траура. Очень тяжело.
Комментариев к этому посту много. Вот один из характерных.
Люди безостановочно гниют изнутри… Гнилая душа, гнилые поступки… Слабому навредить решили, Богами себя возомнили… Мерзкие уродцы. Собачек жалко…