Барнаульцы в шоке от массовых отравлений бездомных собак

Жители Барнаула весь день 12 февраля сообщали о массовых отравлениях собак на улицах города. Люди предполагают, что кто-то специально травил животных, пишут очевидцы в группе "Барнаул 22".
В приют "Ласка" целый день поступали звонки. Жители сообщали о мертвых или умирающих в муках собаках. Нескольких псов нашла маленькая девочка. Бьющиеся в судорогах животные лежали на улице Энтузиастов.
Когда на место приехали волонтеры, одна собака была уже мертва: пена изо рта, кругом рвота, лапы, сведенные судорогой. Скорее всего, собака отравилась.
Другие собаки под действием яда стали бегать по улицам. Один пес выскочил на дорогу, где его тут же сбила машина. От удара собака отлетела на середину проезжей части.
Волонтерам удалось спасти одного пса, сейчас он находится в ветклинике. Всех, кто видел людей, которые разбрасывали отраву, просят позвонить по телефону 57-35-57 или обратиться в полицию.
Напомним, в декабре барнаульцы жаловались на отравленные приманки, которые якобы кто-то разбросал в парке "Изумрудный".
Ранее altapress.ru писал, что стая бездомных собак держала в страхе жителей Камня-на-Оби.Там животные практически полностью уничтожили утепление труб. Недавно собаки набросились на девушку, но люди криками отогнали стаю.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.