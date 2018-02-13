Барнаульцы в шоке от массовых отравлений бездомных собак

Отравленные собаки. Фото: ok.ru/priutlaska. Отравленные собаки. Фото: ok.ru/priutlaska. Отравленные собаки. Фото: ok.ru/priutlaska. Отравленные собаки. Фото: ok.ru/priutlaska.

В приют "Ласка" целый день поступали звонки. Жители сообщали о мертвых или умирающих в муках собаках. Нескольких псов нашла маленькая девочка. Бьющиеся в судорогах животные лежали на улице Энтузиастов.

Когда на место приехали волонтеры, одна собака была уже мертва: пена изо рта, кругом рвота, лапы, сведенные судорогой. Скорее всего, собака отравилась.

Другие собаки под действием яда стали бегать по улицам. Один пес выскочил на дорогу, где его тут же сбила машина. От удара собака отлетела на середину проезжей части.

Волонтерам удалось спасти одного пса, сейчас он находится в ветклинике. Всех, кто видел людей, которые разбрасывали отраву, просят позвонить по телефону 57-35-57 или обратиться в полицию.

Напомним, в декабре барнаульцы жаловались на отравленные приманки, которые якобы кто-то разбросал в парке "Изумрудный".

Ранее altapress.ru писал, что стая бездомных собак держала в страхе жителей Камня-на-Оби.Там животные практически полностью уничтожили утепление труб. Недавно собаки набросились на девушку, но люди криками отогнали стаю.