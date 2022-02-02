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Происшествия

В Барнауле неуправляемый автобус домчал пассажиров до «Банкротства граждан»

В Барнауле пассажирский автобус, у которого отказали тормоза, зацепил здание с офисом на первом этаже на проспекте Ленина, сообщает «Инцидент Барнаул».

В Барнауле автобус с отказавшими тормозами зацепил крыльцо.
В Барнауле автобус с отказавшими тормозами зацепил крыльцо.
vk.com/incident22.

ДТП произошло на проспекте Ленина — между Новым рынком и площадью Октября.

«У автобуса отказали тормоза. Чтобы предотвратить столкновение с автомобилями, стоящими на светофоре и на парковке, водитель выехал на пешеходный тротуар», — рассказал очевидец.

Остановить автобус помогло крыльцо, ведущее в офис компании с вывеской «Банкротство граждан».

«К счастью, пешеходов на тротуаре не было, вред был причинен только находящемуся в здании офису», — подчеркнул очевидец.

В комментариях к сообщению возмутились, почему старые автобусы не проверяют тщательно перед выездом на маршрут.

Кстати, ранее барнаульские перевозчики купили подержанные автобусы для обновления устаревшего автопарка.

Также барнаульцы отметили, что автобусы «устраивают гонки» несмотря на гололед. Вполне возможно, пытаются соблюдать график — за несоблюдение расписания перевозчиков ругают власти города.

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