Барнаульские перевозчики купили подержанные автобусы для обновления устаревшего автопарка

Барнаульские перевозчики в целях обновления общественного транспорта закупили подержанные автобусы в хорошем состоянии, сообщает мэрия города.

10 приобретенных автобусов, четыре из которых Scania, заменят устаревший транспорт на маршруте № 20.

«Это не новые транспортные средства, 2005 года выпуска, но они в хорошем состоянии. В них установлены кондиционеры и отопление, комфортные сиденья, также низкополый автобус удобен для маломобильных граждан. В настоящее время транспорт вышел на линию», — пояснил перевозчик.

В общем барнаульские перевозчики, работающие по регулируемым и нерегулируемым тарифам, в 2021 году приобрели 61 единицу транспорта малой и средней вместимости. Объем инвестиций составил более 165 млн рублей.

В 2020 году перевозчики закупили 57 единиц транспорта, потратив почти 140 млн рублей. Автобусы имеют экологический класс Евро-5.

«С 2019 по 2021 год в Барнауле заменили более 30% техники от общего количества, ежедневно выпускаемого на линию. Закупили транспорт на маршруты № 18, 25, 27, 41, 51, 54, 58, 77, 78, 80 121, 144», — подчеркнули в мэрии.

Также отметили, что общественный транспорт перевозчики закупали только за собственный счет.

Ранее в Барнаул привезли из Москвы подаренные старые трамваи. В 2021 году планируют сделать капитально-восстановительный ремонт семи вагонов, пять из которых уже отремонтировали.

Подаренные Барнаулу трамваи. barnaul.org Подаренные Барнаулу трамваи. barnaul.org Подаренные Барнаулу трамваи. barnaul.org Подаренные Барнаулу трамваи. barnaul.org

«При проведении ремонта на вагоне меняется ходовая часть, крыша, внутренняя обшивка пассажирского салона, проводится утепление салона, заменяются пассажирские сиденья, электрическая проводка. Проводится и модернизация электрооборудования, позволяющая снизить риски возникновения технических неисправностей, снизить потребляемую трамваем энергию до 50%", — разъяснили в «Горэлектротрансе».

Ранее altapress.ru рассказал, когда и на сколько в Барнауле повысят цены на проезд в общественном транспорте.