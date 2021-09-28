«Зачем нам привезли эту рухлядь?»: барнаульцы заметили «собянинские» трамваи на въезде в город

Жители Барнаула увидели, как в город завозят трамвайные вагоны.

«Неужели это те самые, собянинские?» — пишут в группе «Инцидент Барнаул».

Судя по номеру вагона, это действительно трамваи из Москвы 1987 года выпуска модернизированные в 2008.

Горожане посчитали, что вагоны больше похожи на «хлам», которые везут «в пункт приема металла».

«Зачем нам привезли эту рухлядь?» — недовольны в соцсетях.

Напомним, мэр столицы Сергей Собянин безвозмездно подарил Алтайскому краю 10 вагонов Tatra T3. Они отправятся в Барнаул и Бийск. Груз везут из депо столичного госпредприятия «Мосгортранс».