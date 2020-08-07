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Происшествия

В Барнауле новый асфальт «раздвинулся и засосал» грузовик

В Барнауле недавно отремонтированная дорога не выдержал веса небольшого грузовичка, рассказали в интернет-сообществе «Барнаул 22».

В Барнауле новый асфальт не выдержал грузовик.
В Барнауле новый асфальт не выдержал грузовик.
vk.com/barneos22.

Инцидент произошел на улице Балтийская в районе здания № 1.

«Провалились на новом асфальте», — отметили очевидцы.

В комментариях барнаульцы пожалели водителя, которому «еще штраф впаяют за порчу имущества — безопасных и качественных автомобильных дорог».

«Вот чего удумали, им асфальт новый положили, а они кататься на машинах решили. Это чтобы чиновники приехали и сфоткались», — пишет с сарказмом житель столицы Алтайского края.

Многие также в шутку согласились, что «новый асфальт не предназначен для таких тяжелых машинок». Некоторые предложили разобраться в «интересных конкурсах».

Ранее стало известно, что 7 августа барнаульские дорожники закончат ремонт на улице Попова, но проезд не откроют.

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