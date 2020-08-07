В Барнауле новый асфальт «раздвинулся и засосал» грузовик

Инцидент произошел на улице Балтийская в районе здания № 1.
«Провалились на новом асфальте», — отметили очевидцы.
В комментариях барнаульцы пожалели водителя, которому «еще штраф впаяют за порчу имущества — безопасных и качественных автомобильных дорог».
«Вот чего удумали, им асфальт новый положили, а они кататься на машинах решили. Это чтобы чиновники приехали и сфоткались», — пишет с сарказмом житель столицы Алтайского края.
Многие также в шутку согласились, что «новый асфальт не предназначен для таких тяжелых машинок». Некоторые предложили разобраться в «интересных конкурсах».
Ранее стало известно, что 7 августа барнаульские дорожники закончат ремонт на улице Попова, но проезд не откроют.