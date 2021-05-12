В Барнауле огромная струя воды вырвалась из-под земли и устроила бесплатную «автомойку»

Коммунальная авария произошла днем 12 мая на улице Малахова — возле Алтайского краевого кардиологического диспансера.
«В Барнауле открыли сезон фонтанов», — шутят местные жители.
Судя по кадрам, возле места «прорыва» скопились автомобили — водители не торопятся на высокой скорости проезжать сквозь стену воды.
«Поеду свой автомобиль мыть. Это хоть не канализация? А то будет такое себе», — интересуются в комментариях.
И на самом деле, многие водители предпочитают проехать именно через падающую сверху струю воды.
Кстати, сезон фонтанов в Барнауле открыли на самом деле. В честь Дня Победы запустили шесть фонтанов и еще несколько вскоре начнут работать.
В СГК сообщили, что повреждение магистральной теплосети, которой 24 года, произошло в результате гидравлических испытаний на прочность и плотность.
Подачу воды в трубопроводе прекратили. Аварийная бригада откачивает вышедшую на поверхность воду, а после начнет ремонтные работы.