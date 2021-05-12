В Барнауле огромная струя воды вырвалась из-под земли и устроила бесплатную «автомойку»

Коммунальная авария произошла днем 12 мая на улице Малахова — возле Алтайского краевого кардиологического диспансера.

«В Барнауле открыли сезон фонтанов», — шутят местные жители.

Судя по кадрам, возле места «прорыва» скопились автомобили — водители не торопятся на высокой скорости проезжать сквозь стену воды.

«Поеду свой автомобиль мыть. Это хоть не канализация? А то будет такое себе», — интересуются в комментариях.

И на самом деле, многие водители предпочитают проехать именно через падающую сверху струю воды.

Кстати, сезон фонтанов в Барнауле открыли на самом деле. В честь Дня Победы запустили шесть фонтанов и еще несколько вскоре начнут работать.