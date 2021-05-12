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Происшествия

В Барнауле огромная струя воды вырвалась из-под земли и устроила бесплатную «автомойку»

«Бесплатную автомойку» получили барнаульские водители в результате коммунальной аварии, сообщает «Инцидент Барнаул».

Коммунальная авария. Фонтан. Барнаул.
Коммунальная авария. Фонтан. Барнаул.
vk.com/incident22.

Коммунальная авария произошла днем 12 мая на улице Малахова — возле Алтайского краевого кардиологического диспансера.

«В Барнауле открыли сезон фонтанов», — шутят местные жители.

Судя по кадрам, возле места «прорыва» скопились автомобили — водители не торопятся на высокой скорости проезжать сквозь стену воды.

«Поеду свой автомобиль мыть. Это хоть не канализация? А то будет такое себе», — интересуются в комментариях.

И на самом деле, многие водители предпочитают проехать именно через падающую сверху струю воды.

Кстати, сезон фонтанов в Барнауле открыли на самом деле. В честь Дня Победы запустили шесть фонтанов и еще несколько вскоре начнут работать.

В СГК сообщили, что повреждение магистральной теплосети, которой 24 года, произошло в результате гидравлических испытаний на прочность и плотность.

Подачу воды в трубопроводе прекратили. Аварийная бригада откачивает вышедшую на поверхность воду, а после начнет ремонтные работы.

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