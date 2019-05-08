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Происшествия

В Барнауле оказалось «заминировано» 12 торговых центров

8 мая более десятка торговых и бизнес центров в Барнауле получили письма с информацией о минировании. Людей массово эвакуируют, проводятся осмотры, сообщили в пресс-службе администрации города.

В Барнауле торговые центры получили сообщения о минировании.
В Барнауле торговые центры получили сообщения о минировании.
vk.com/barneos22

По данным властей, сообщения получили 12 торговых центров. Из зданий выводят людей и персонал.

  • ТЦ «Балтик Стрит»
  • ТЦ «Елена» (ул. Попова 77а)
  • ТРЦ «Малина
  • Бизнес- центр «Интер»
  • ТОЦ «Гуливер»
  • Бизнес- центр «Персонал — Сервис»
  • ТЦ «Москва»
  • ТЦ «БУМ»
  • ТЦ «Новый» (ул. Пионеров, 5)
  • ТЦ «Успех» (ул. Попова, 214)
  • ТЦ «Проспект»
  • «Альфа-центр» (С.Республик, 36б)

Во всех зданиях сотрудники УМВД по Барнаулу проводят оперативные мероприятия. На момент публикации в ТЦ «Балтик-Стрит» и ТЦ «Малина» правоохарнители закончили осмотр. Взрывное устройство не обнаружили.

После осмотров ТЦ вернутся к обычному режиму работы.

Напомним, волна сообщений о «минировании» административных зданий и социальных объектов прокатилась по стране в январе 2019 года. Все сообщения оказались ложными, причем в ряде случаев было установлено, что звонки шли из-за рубежа.

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