В Барнауле оказалось «заминировано» 12 торговых центров

По данным властей, сообщения получили 12 торговых центров. Из зданий выводят людей и персонал.
- ТЦ «Балтик Стрит»
- ТЦ «Елена» (ул. Попова 77а)
- ТРЦ «Малина
- Бизнес- центр «Интер»
- ТОЦ «Гуливер»
- Бизнес- центр «Персонал — Сервис»
- ТЦ «Москва»
- ТЦ «БУМ»
- ТЦ «Новый» (ул. Пионеров, 5)
- ТЦ «Успех» (ул. Попова, 214)
- ТЦ «Проспект»
- «Альфа-центр» (С.Республик, 36б)
Во всех зданиях сотрудники УМВД по Барнаулу проводят оперативные мероприятия. На момент публикации в ТЦ «Балтик-Стрит» и ТЦ «Малина» правоохарнители закончили осмотр. Взрывное устройство не обнаружили.
После осмотров ТЦ вернутся к обычному режиму работы.
Напомним, волна сообщений о «минировании» административных зданий и социальных объектов прокатилась по стране в январе 2019 года. Все сообщения оказались ложными, причем в ряде случаев было установлено, что звонки шли из-за рубежа.