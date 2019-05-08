В Барнауле оказалось «заминировано» 12 торговых центров

8 мая более десятка торговых и бизнес центров в Барнауле получили письма с информацией о минировании. Людей массово эвакуируют, проводятся осмотры, сообщили в пресс-службе администрации города.

В Барнауле торговые центры получили сообщения о минировании.

По данным властей, сообщения получили 12 торговых центров. Из зданий выводят людей и персонал.

ТЦ «Балтик Стрит»

ТЦ «Елена» ( ул. Попова 77а)

ул. Попова 77а) ТРЦ «Малина

Бизнес- центр «Интер»

ТОЦ «Гуливер»

Бизнес- центр «Персонал — Сервис»

ТЦ «Москва»

ТЦ «БУМ»

ТЦ «Новый» ( ул. Пионеров , 5)

ул. Пионеров 5) ТЦ «Успех» ( ул. Попова , 214)

ул. Попова 214) ТЦ «Проспект»

«Альфа-центр» ( С.Республик , 36б)

Во всех зданиях сотрудники УМВД по Барнаулу проводят оперативные мероприятия. На момент публикации в ТЦ «Балтик-Стрит» и ТЦ «Малина» правоохарнители закончили осмотр. Взрывное устройство не обнаружили.

После осмотров ТЦ вернутся к обычному режиму работы.

Напомним, волна сообщений о «минировании» административных зданий и социальных объектов прокатилась по стране в январе 2019 года. Все сообщения оказались ложными, причем в ряде случаев было установлено, что звонки шли из-за рубежа.